Şahane Hayatım dizisi nerede çekiliyor?

20 Mart 2024 23:00 - Güncelleme : 20 Mart 2024 23:03

FOX TV'nin sevilen dizisi "Şahane Hayatım", izleyicileri ekran başına kilitlemeye başladı. Dizi, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde çekiliyor. Beşiktaş ve Galata gibi önemli mekânlarda gerçekleşen çekimler, diziye eşsiz bir atmosfer katıyor. Ay Yapım tarafından üretilen dizi, yönetmen koltuğunda deneyimli isim Çağrı Bayrak'ın liderliğinde yürütülüyor. Senaryo ise usta kalem Meriç Acemi'ye ait. Peki, Şahane Hayatım dizisi nerede, nerelerde çekiliyor?

ŞAHANE HAYATIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Şahane Hayatım" dizisi, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde çekilmektedir. Beşiktaş ve Galata gibi önemli mekânlarda gerçekleşen çekimler, dizinin atmosferini zenginleştiriyor.

ŞAHANE HAYATIM KADROSU

Dizi, Ay Yapım tarafından üretilmekte olup, yönetmen koltuğunda deneyimli isim Çağrı Bayrak bulunuyor. Senaryo ise usta kalem Meriç Acemi'ye ait. Bu ekip, "Şahane Hayatım"ı izleyicilerle buluşturmak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

"Şahane Hayatım" dizisinin İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde çekildiği ve izleyicilere renkli sahneler sunmaya devam ettiği biliniyor.