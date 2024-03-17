17 Mart 2024 18:09 - Güncelleme : 17 Mart 2024 18:13

Survivor All Star'da yeni bölüm fragmanında yaşananlar, Ogeday Girişken'in yarışmadaki durumu hakkında soru işaretleri oluşturdu. Acil durum konseyinde yapılan konuşmalar, Ogeday'ın neden oyunlarda olmadığına dair spekülasyonlara yol açtı. Peki, Survivor Ogeday'a ne oldu? Survivor Ogeday yarışmadan ayrıldı mı? Tüm detaylar haberimizde!

SURVIVOR'DA NELER YAŞANDI? SURVIVOR OGEDAY'A NE OLDU?

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında Mavi takım için acil durum konseyi düzenlendiği görüldü. Konseyde Yasin Obuz ve Furkan'ın Ogeday'a yönelik sözleri dikkat çekti. Yasin, Üst eşofmanını giydi, sonrasında ayakkabılarını bağlamaya başladı. "Napıyorsun sen dedim? Aynı şeyi düşünüyorsak sakın yapma." dedim ifadelerini kullandı. Furkan ise Ogeday'a aşırı kızgınım bizi yalnız bıraktığı için açıklamasıyla gündeme geldi.

SURVIVOR OGEDAY YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Survivor All Star'da yaşananlar, Ogeday Girişken'in yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Yapılan konuşmalar ve fragmanlar, Ogeday'ın oyunlarda neden yer almadığına dair merakı arttırdı. Ancak detaylar, yeni bölümde ortaya çıkacak ve izleyicilere net bir cevap sunulacak.