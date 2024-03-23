Yasin ve Yaman neden kavga etti? Survivor All Star'da ortalık karıştı!

23 Mart 2024 00:43 - Güncelleme : 23 Mart 2024 00:44

Survivor All Star'ın son bölümünde Yasin ve Yaman arasında yaşanan kavga izleyicileri şaşırttı. Yayınlanan fragmandan sonra, özellikle Acun Ilıcalı'nın bu kavgaya vereceği tepki ve yaşanabilecek ceza durumu merak edilmeye başlandı. Tüm detaylar haberimizde!

YASİN VE YAMAN NEDEN KAVGA ETTİ?

Survivor All Star'ın son bölümünde, Bil Bakalım oyununda yaşanan bir olay, Yasin ve Yaman arasında büyük bir kavgaya sebep oldu. Yaman'ın verdiği ve yarışmacılar tarafından garip karşılanan cevap sonrası tartışma başladı.

YAMAN'IN TEHDİTLERİNE YASİN'DEN TEPKİ

Bil Bakalım oyununda Yaman'ın verdiği cevapla şoke olan diğer yarışmacılar, Yaman'ın niyetini sorguladı. Yasin ise bu duruma tepki göstererek Yaman'ı suçladı. Tartışma giderek büyüdü ve Yaman, Yasin'e dövmekle tehdit etti. Yasin'in arkadaşları, onu zor tuttuğu anlar yaşandı.