Yeni dizi Yaban Çiçekleri 25 Mart'ta başlıyor

14 Mart 2024 22:08 - Güncelleme : 14 Mart 2024 22:10

ATV ekranlarında heyecanla beklenen yeni dizi Yaban Çiçekleri, 25 Mart Pazartesi günü başlıyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı dizi, İstanbul ve Ayvalık'ta çekilen sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Yaban Çiçekleri dizisi konusu nedir, oyuncuları kim? Detaylar haberimizde!

YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Yaban Çiçekleri dizisinin çekimleri İstanbul'da başlayıp Ayvalık'ta devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yanı sıra Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal, Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi usta isimler de yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor. Peki, Yaban Çiçekleri'nin hikayesi ne hakkında?

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

Yaban Çiçekleri'nin sıcacık hikayesi ve etkileyici anlatımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini üstlendiği dizi, izleyicilere duygusal ve heyecan dolu anlar verecek romantik bir hikaye ile geliyor gibi gözüküyor. İstanbul ve Ayvalık gibi farklı mekânlarda geçen hikaye, izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümü, 25 Mart Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.