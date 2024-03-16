Zamanın Kapıları dizisi ne zaman başlayacak?

16 Mart 2024 03:05 - Güncelleme : 16 Mart 2024 03:12

Yeni televizyon dizisi Zamanın Kapıları, seyirciye gizem dolu bir hikaye getirmeyi amaçlıyor. Peki, Ayşe Övür'ün eserinden uyarlanan Zamanın Kapıları ne zaman başlayacak? Zamanın Kapıları hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde!

ZAMANIN KAPİLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerli dizi severler, heyecanla bekledikleri "Zamanın Kapıları"nın ne zaman ekrana geleceğini merak ediyorlar. Büşra Cebe'nin kaleme aldığı ve Yunus Ozan Korkut'un yönetmen koltuğunda oturacağı bu yapımda, izleyiciler, gizemli dünyanın kapılarını aralayacaklar. Peki, dizi ne zaman başlayacak?

ZAMANIN KAPILARI OYUNCU KADROSU VE ÇALIŞMALAR

Dizide, gizemli bir kitabın yazarı olan ve yazılım dünyasının ünlü ismi Sinan karakterini canlandıracak olan oyuncu henüz belirlenmedi. Ancak, kadın başrol karakteri Nevra için Cansu Dere'ye teklif götürüldüğü ve diğer roller için oyuncu görüşmelerinin sürdüğü belirtiliyor. Dizinin sete çıkması ve ekranlarda yerini alması için heyecanla beklenen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından Mart ayına kadar ekranlarda olması planlanıyor. Ancak, kesin bir yayın tarihi henüz açıklanmadı. İzleyiciler, bu büyülü dünyanın kapılarını aralayacakları günü merakla bekliyorlar. Kanal tercihi konusunda da henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, dizi severlerin bu yapıma olan ilgisi şimdiden büyük bir heyecanla takip ediliyor.