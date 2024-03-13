Mercedes'e dev "yanıltıcı tanıtım" cezası! Japonlar gözünün yaşına bakmadı

13 Mart 2024 08:40 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:07

Almanya'nın en büyük otomobil üreticilerinden Mercedes-Benz, Japonya'da yanıltıcı tanıtım cezasına çarptırıldı. Japonya hükümetine bağlı Tüketici İşleri Ajansı (CAA), "Mercedes-Benz Japan" firmasının 1,2 milyar yen ceza ödeyeceğini duyurdu.

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Ajans açıklamasına göre, firmanın araç kataloglarında GLA ve GLB modellerinin belirli sürüş destek sistemleriyle donatıldığı gösterildi. Donanımlar arasında, trafik yeniden harekete geçtiğinde duran aracı otomatik olarak ileri doğru hareket ettiren sistemi ile sürücünün dönüş sinyalini etkinleştirerek şerit değiştirmesi sistemine yer verildi.

Ancak yapılan denetlemelerde, bu donanımlarının aslında opsiyonel yani müşterinin isteğine bağlı olduğu belirlendi. Ajans, söz konusu durumu "müşteri yanıltıcı" olarak tanımlarken "Mercedes-Benz Japan" firmasına bu sebeple 1,23 milyar yen (yaklaşık 8,3 milyon dolar) para cezası verildiğini duyurdu.

REKOR CEZA

Firmaya, durumun tekrarının önlenmesi amacıyla önlem alınması talimatı da verilirken devlet televizyonu NHK'nin haberinde ise cezanın, "yanıltıcı beyanlara karşı verilen şimdiye kadarki en yüksek ceza" olduğu kaydedildi.

"Mercedes-Benz Japan" firması ise yasal uyumluluğun sağlanması ve yönetim sisteminin iyileştirilmesi için çalışacağını vadeden bir özür metni yayımladı.