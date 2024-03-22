CHP'li başkan adayından CHP'li başkana tepki: Yağmur gibi adam alıyor

22 Mart 2024 12:42 - Güncelleme : 22 Mart 2024 12:57

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki'nin seçim kampanyası kapsamında ziyaret ettiği bir STK'da söylediği sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Aday Eşki, o anlarda Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u eleştirerek, ''Belediyeye yağmur gibi adam alınıyor'' sözlerini sarf etti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bornova Şubesi'nde gerçekleşen olay, aday Eşki'nin bir soru üzerine verdiği cevapla gelişti. Eşki, Başkan Mustafa İduğ'un seçildikten sonra kendisini zor durumda bırakmak için belediyeye eleman alındığını, belediye kasasında para bırakılmak istenmediğini söyledi.

''BELEDİYEYE YAĞMUR GİBİ ADAM ALINIYOR''

Eşki’nin konuşmasından dikkat çeken ifadeler ise şu şekildeydi:

“Çiçeğimi aldım, görüşmeye gittim. ‘Başkanım kasada bu kadar para var diye reklam yapıyorsunuz, personel sayımız budur’ diyorsunuz. ‘Bize önümüzdeki 5 yılı rahat yürütmek için lütfen böyle teslim edin, kimseyi işe almayın’ dedim. Yağmur gibi işe adam alıyorlar. Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar. Aklı sıra Ömer bunlardan korkar, Ömer Allah’tan başka kimseden korkmaz. Bornova Belediyesi’ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için.”