Özgür Özel, belediye başkan adayının ismini yanlış söyledi

25 Mart 2024 18:30 - Güncelleme : 25 Mart 2024 18:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep mitingine katıldı. Özel mitingde aday tanıtımı sırasında CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muzaffer Ertürk'ün ismini unutarak 'Mustafa başkan' dedi.

“BEN EMEKLİNİN ARKASINDAYIM”

Özel, İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde partililere seslendi. Hayat pahalılığına vurgu yapan ve ekonomi yönetimini eleştiren Özel, emeklilerin geçinmekte zorlandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı bugün 'Emekliyle kimse arama giremez' demiş. Ben CHP Genel Başkanı olarak kimsenin arasına girmiyorum. Ben emeklinin yanındayım, ben emeklinin arkasındayım" dedi.

“ÖĞRETMEN ATAMALARINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ”

Konuşmasında öğretmen atamalarına da değinen Özel, "Bu sene öğretmen ataması yapılmayacakmış. Ben bir öğretmen çocuğu olarak, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı olarak bunu kabul edemiyorum. Bu ülkede atanamayan binlerce öğretmen var. Bunları görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

Özel, yakın zamanda açılışı yapılan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde doktor ve sağlık personeli sıkıntısı yaşandığını ve kadroların yüzde 35'nin boş olduğunu da vurgulayarak, sağlık personeli ataması yapılmaması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi.

İSMİNİ YANLIŞ SÖYLEDİ

Özgür Özel, mitingin son bölümünde partisinin Gaziantep'teki belediye başkanı adaylarını tanıttı. Özel'in adayları tanıttığı sırada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Muzaffer Ertürk'ün ismini unutarak 'Mustafa başkan' demesi ise dikkat çekti. Partisinin Nurdağı ve İslahiye belediye başkan adaylarını da tanıtan Özel, yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu iki ilçenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, iki belediye başkan adayına seçilmeleri halinde çok iş düştüğünü söyledi.

CHP'nin Gaziantep mitingi aday tanıtımının ardından sona erdi.