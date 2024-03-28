Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a istifa çağrısı: Zerre onuru var ise...

28 Mart 2024 16:54 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:04

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı olarak gösterdiği Turgut Altınok'un Antalya'da 600 konutunun olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Mal varlığına ve bu iddialara ilişkin konuşan Altınok, kendisine karşı "yalan, çamur ve iftira" kampanyası başlatıldığını söyledi.

"İFTİRA DOLU KAMPANYA BAŞLATTILAR"

Altınok konuya ilişkin, "Art niyetli olanlar herkesi kendileri gibi biliyor. Efendim 'Antalya'da 600 dairesi var' açıklamalı diye kampanya başlattılar. Dolayısıyla yalan söylediler, çamur attılar ve iftira ettiler" ifadelerini kullandı.

İsim vermeden Mansur Yavaş'ı hedef alan Altınok, "Kendisi tabii Londra'da aldığı evin hesabını veremez. Şu anda oturduğu 25 milyon liralık evinin hesabını veremez. İkisini de belediye başkanı olduktan sonra almış. Yani 25 yıl belediye başkanlığı yapsa 25 milyon liraya o evi alamaz" dedi.

"YAVAŞ'IN ZERRE ONURU VAR İSE İSTİFA ETMELİ"

Yavaş'ın söz konusu iddiaları savunmasına tepki gösteren Altınok, takibini istifaya çağırdı. Bu iftirayı ve yalanı atan gazetecilerin 'şerefleri ve onuru' varsa özür dilemeleri gerektiğini söyleyen Altınok, "Sayın Yavaş'ın zerre onuru var ise istifa etmesi gerekir. Bu istifa etmesini gerektirecek ve yalanlayan devletimizin resmi belgesidir" ifadelerini kullandı.