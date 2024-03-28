Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rehavet uyarısı: Sandığın telafisi olmaz

28 Mart 2024 15:58 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Marmara Bölgesi'nin deprem riskine dikkat çeken Erdoğan, Marmara'dan başlayarak riskli bölgeleri depreme hazır hala getireceklerini söyledi. Kritik seçim öncesi rehavet uyarısı da yapan Erdoğan, "Sandığın telafisi olmaz. Sandık 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir" dedi.

Seçim döneminde yükselen tansiyonu farklı yerlere çekmeye çalışanlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Hayat tarzımız farklı olabilir. Ama Türkiye bizlerin ortak yuvasıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kocaeli sadece dilimizde değil, aynı zamanda gönlümüzün baş köşesinde. 14-28 Mayıs'taki güçlü destekleri için teşekkür ediyorum. Milletvekilliğinde yüzde 54, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 54.4 oy oranlarına ulaştık Kocaeli'de...

İçeri girerken emniyete dedim ki, sorun bakalım, şu anda meydanda katılım ne kadar? 85 bin. İyi değil mi? Artık iki gün kaldı. Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü hep birlikte sabah erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi bize hizmet edecek, verdiği sözleri unutmayacak isimlerden yana kullanacağız. Öncesinde telefon rehberimize bakıp nazımızın geçtiği insanları tek tek arayacağız. İstanbul'da yaşayan eşimizi, dostumuzu, akrabamızı da mutlaka sandığa gitme konusunda teşvik edeceğiz. AK Parti'ye kaybettirmek için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı ikaz edeceğiz. Özellikle belediye başkanlığında oyumuzun heba olmasına izin vermeyeceğiz. Ben milletimin ferasetine güveniyorum.

İki ay önce başladığımız seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 farklı şehrimize gittik. Son mitingimizi burada yaptık. Final. Bu iki aylık dönemde Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a, Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkari'ye kadar ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla kucaklaştık.

"SON MİTİNGİMİZİ BURADA YAPIYORUZ"

İki ay önce başladığımız seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 farklı şehrimize gittik. Son mitingimizi burada yaptık. Final. Bu iki aylık dönemde Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a, Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkari'ye kadar ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla kucaklaştık.

"SANDIĞIN TELAFİSİ OLMAZ"

Artık 2 gün kaldı. Sandığın telafisi olmaz. Pazar günü hep birlikte sabah erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi, bize hizmet edecek isimlerden yana kullanacağız. Telefon rehberimize bakıp, nazımızın geçtiği insanları tek tek arayacağız. Sandığa gitmeleri konusunda teşvik edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için mesai harcayanları lisanı münasiple uyaracağız.

"SANDIK 85 MİLYON OLARAK HEPİMİZİN NAMUSUNA EMANETTİR"

Kardeşliğimize ne kadar sıkı yapışırsak, sorunların üstesinden o derecek kolay geliriz. Bağımızı korumamız ve perçinlememiz gerekiyor. Seçim döneminde yükselen tansiyonu farklı yerlere çekmeye çalışanlara karşı dikkatli olmalıyız. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Hayat tarzımız farklı olabilir. Ama Türkiye bizlerin ortak yuvasıdır. Sandık 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir"