Ülkü Ocakları Mansur Yavaş'a tepki dolu Turgut Altınok'ta destek açıklaması

28 Mart 2024 22:16 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:26

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "İnanıyorum ki 31 Mart seçimleri, Cumhuriyet'imizin başkenti Ankara'mızda, terör örgütleriyle kol kola girmiş, 'kent uzlaşısı' adı altında DEM'lenenlerin değil, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine inanmış Cumhur'un zaferiyle sonuçlanacaktır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Türkiye'nin milli varlığı ve istikbali için hayati önemde, stratejik bir seçim olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Türkiye'nin edilgen ülke olmaktan çıkarak etken ülke konumuna geldiğini anlatan Yıldırım, "Cumhur İttifakı Millet Aklı" söylemiyle siyaset kurumunun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikteliğinde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına "Türk ve Türkiye Yüzyılı" fikriyle güçlü bir şekilde başladığını ifade etti.

Türkiye'nin, Cumhur İttifakı'yla siyasette yakaladığı güçlü liderlik ve istikrarın, Türk devletini çağın şartlarına hazır hale getirerek dosta güven, düşmana korku verir yapıya kavuşturduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda yaşanan son gelişmelere baktığımızda yeminli Türk ve Türkiye düşmanlarının yer aldığı ve adına 'kent uzlaşısı' denilen karanlık oluşumun sinsi bir şekilde belediyelere sızma girişimine şahit oluyoruz. Kendisini, milliyetçi, vatan sevdalısı gibi pazarlayarak bölücülerin kullanışlı bir aparatı olmuş, ihanetin değirmenine su taşıyan 'kent uzlaşısı' ürünü olan bu kişilerin kutsal davamızla, ülkümüzle ve Türk milliyetçiliğiyle zerre kadar alakası yoktur, olamaz da."

"ÜLKÜCÜ HAREKETİN ADAYI BELLİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daha önce yaptığı açıklamalara değinerek eleştiride bulunan Yıldırım, "Mansur Yavaş ve onun beslemelerinden asla Türk milliyetçisi olmaz, olamaz. Bölücülerin oylarıyla seçildikten sonra Ankara'daki 5 yılını hizmetsiz, projesiz tamamlayan Mansur Yavaş olsa olsa Birleşik Krallığın dostu 'Yoldaş Mansur' olur." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, "Yıllardır alçakça süren CHP-PKK ilişkisine zerre itirazı olmayan, hatta 'Yerel özerklik şartını getireceğim' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından terör örgütü PKK'nın en büyük talebi olan 'Belediyelerde mali özerklikten yanayım. Yerel yönetimler özerkliğini öncelikle mali özerklik yaparak belirlersiniz' diyen Mansur Yavaş'tan başkası değildir." ifadelerine yer verdi.

Yavaş'ın, Ankara'ya hiçbir hizmeti ve hayrının dokunmadığını ileri süren Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

"Mansur Yavaş gibi birine milliyetçi ve vatanperver yakıştırması yapmak, Türk milleti ve devletine hakarettir. Milliyetçi ülkücü hareketin Ankara'daki adayı bellidir, çalışkan, üretken ve saygın bir kişi olan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Turgut Altınok'tur. Liderine, davasına ve teşkilatına bağlı Ankaralı her bir ülküdaşımın gönlü de duası da oyu da Cumhur İttifakı'nın kıymetli adayı Sayın Turgut Altınok'tan yanadır.

İnanıyorum ki 31 Mart seçimleri, Cumhuriyet'imizin başkenti Ankara'mızda, terör örgütleriyle kol kola girmiş, 'kent uzlaşısı' adı altında DEM'lenenlerin değil, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine inanmış Cumhur'un zaferiyle sonuçlanacaktır."