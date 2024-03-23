İlk kez 1915 yılında keşfedilen bağımlılık! Kadınların yüzde 80'inde var

23 Mart 2024 12:31 - Güncelleme : 23 Mart 2024 13:16

Amerika'da yapılan bir araştırmada 18 yaşına kadar düşen alışveriş bağımlılığının uyuşturucu bağımlılığı kadar tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar kadınların yüzde 80'inde görülen bu bağımlılığın örnekleri üzerinde yaptıkları araştırmada ise ortaya çıkan sonuçlar ağızları açık bıraktırdı.

İLK KEZ 1915 YILINDA KEŞFEDİLEN BAĞIMLILIK! KADINLARIN YÜZDE 80'İNDE VAR

Peki alışveriş bağımlılığı nedir? diye soranlar için en net açıklama; Emil Kreaplin, 1915 yılında oniomania (onyomani) olarak tanımladığı alışveriş bağımlılığının altına yatan sebeplerden ötürü ortaya çıktığını ifade etti. Kişinin toplumdaki saygınlığını artırmak ve ilgi çekmek amacıyla sıklıkla yeni bir olguya ihtiyaç duymasıyla ortaya çıkar. Bu bağımlılık kontrol edilmez. Depresyon ve stres dönemlerinde ortaya çıkar.

İngiltere'de yapılan bir diğer araştırmada ise alışveriş bağımlılığının altında kişinin beynindeki olayları düzenlemek için ortaya çıkardığı bir tedavi yöntemidir. Ancak her ne kadar kişi bu duruma iyileşme olarak baksa da bir süre sonra bağımlılığın artması beraberinde maddi ve manevi sıkıntıları getirir.

Kompulsif güdüsü olan kişi alışveriş yapamadığında şiddetli baş ağrısı, bunalma ve ileri seviyede olanlarda ise fiziksel zarar verme gibi durumlar ortaya çıkar. Kişi alışveriş yapmak için genellikle farklı bahaneler sunar.

İndirim, bir alana bir bedava, yeni çıktı, moda bu gibi algısını değiştirecek tetikleyicilerle beraber zorunluluğunu artırır. Bu kişilerin acilen psikolojik destek almaları tavsiye edilir. Alışveriş içinde kişilerin takıntılı olduğu konuların başında kitaplar, çanta ve ayakkabılar geliyor.