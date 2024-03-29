Japonya salgını korkuttu! Uzmanlar uyardı... Bu belirtilere dikkat!

29 Mart 2024 14:14 - Güncelleme : 29 Mart 2024 14:19

Boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjit gibi belirtiler bulunan, Japonya'da ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül tehlikeli bakteriyel enfeksiyon salgınına ilişkin uzmanlardan çok önemli açıklamalar geldi.

Uzmanlar hastalığa neden olan bakterinin boğaz enfeksiyonu ile başladığını ve hastalığın kalıcı hasarlara neden olabileceğini belirtiyor.

KALICI SORUNLAR YAŞANABİLİR UYARISI

Uzmanlar yeni salgın konusunda vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken hastalık sırasında bazen kalpte, böbrekte, eklemlerde hasarların ortaya çıkabileceğine ve kalıcı sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.

Uzmanlar Japonya'daki vakaların daha çok toksik şok sendromu denilen ağır bir tabloya dönüştüğüne dikkat çekti.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Hastalığın boğazda ağrı, ateş, vücutta kırgınlık gibi semptomlarla kendini belli edeceğini belirten uzmanlar, teşhisin boğazdan sürüntü şeklinde örnek alınıp A grubu streptokoklar olup olmadığının belirlenebileceğinin altını çizdi.

Hastalığın bir haftalık bir tedaviyle bazen tek doz penisilin, enjeksiyonla bile tedavi edileceği belirtildi.

"TEDAVİSİ ANTİBİYOTİKLE MÜMKÜN"

Salgının tedavisinin ise antibiyotiklerle mümkün olduğunu ifade eden uzmanlar "Henüz bunu net olarak bilmiyoruz ama bu bir pandemi oluşturacak tehdit değil. Çünkü virüs değil. Bu bir bakteri; tedavisi var. Yani penisilin grubu antibiyotiklerle bunu kolaylıkla tedavi edebiliyoruz" dedi.

BOĞAZ AĞRISINI GEÇİŞTİRMEYİN!

Uzmanlar dünyada paniğe neden olan salgın hakkında boğaz enfeksiyonlarının geçiştirilmemesi gerektiği belirtirken hastalığın ardından kalıcı kalp kapak sorunları, kalıcı romatizmalar, böbrek hasarları olabilir, toksik şok sendromuna ilerleyebileceği uyarısında bulundu.