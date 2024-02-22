Sağırlığa en estetik çözüm: Kulaklara küpe oldu

22 Şubat 2024 06:51 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 07:40

Türkiye’nin tek pedakustiker (çocuk işitme bozuklukları uzmanı) ve iş insanı Mehmet Emin Ağaç, TÜBİTAK desteği ile dünyada doğala yakın en yakın duymayı sağlayan işitme cihazını geliştirdi. Ürettiği teknolojide estetik bir dokunuşa da imza atan girişimci Ağaç, işitme cihazını küpe şeklinde tasarladı.

ARKA SESLERİ ORTADANZ KALDIRDI

İşitme cihazı kullananların en büyük şikâyetinin arkadan gelen sesleri duymak olduğunu söyleyen Ağaç, “Allah, arkadan gelen sesleri perdelemek, çevremizi duyarken rüzgârdan, hışırtıdan etkilenmeyi engellemek amacıyla kulak kepçemizi yaratmış. Oysa özellikle ikili ses işitme cihazı kullananlar frekans ve hışırtı problemi yaşarlar. Ben de uzun süre insanların doğal duymasını nasıl sağlayabilirim diye düşündüm. AR-GE ekibimizin beş yıllık laboratuvar çalışmaları sonucunda TIE adını verdiğimiz işitme cihazı teknolojisin geliştirdik. 50 yılın en büyük işitme cihazı gelişimi olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bu cihazla özellikle kalabalık alanlarda bulunmak zorunda kalanlar, sporcular, hareketli hayatı olanlar faydalanıyor” dedi.

İDEALE YAKIN DUYMA OLANAĞI SUNUYOR

Yeni teknoloji ile kulak kepçesinin tüm akustik fonksiyonlarını iletim hattına kattığını belirten Ağaç, bu sayede sesin yönü ve mesafesine tayin etme, yankı düzenleme, ünsüz harfleri güçlendirme gibi kulak kepçesine ait bütün fonksiyonların sağlandığını söyledi.

Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'a konuşan Ear Technic Yönetim Kurulu Başkanı ve Pedakustiker Ağaç, “TIE teknolojisinde hoparlör ve mikrofon kulak kanalının içerisine yerleştirilmektedir. Bu sayede cihaz, doğal ses sunmaya devam ederek ses eksilmesi ve değişmesi oluşmadan, rüzgârın basınç etkisine maruz kalmadan sesi iletmeye devam ediyor. Doğala yakın işitme yeteneği sunan işitme cihazı bu problemler yaşanmadan rahat bir şekilde kullanabiliyor. Cihazımızı bütün Avrupa ülkelerine, Güney Amerika’ya ve Arap ülkelerine ihraç ediyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLARA ÜZÜLDÜ, KAFASINA KOYDU

İşitme üzerinde bu kadar durmasının en önemli sebebinin lise yıllarında okulunun yanında bulunan işitme engelli çocuklar olduğunu aktaran Ağaç “Onlara çok üzülürdüm. Duymadıkları için kötü muamele görürlerdi. Kendilerini ifade edemedikleri durumda hizmetlilerden dayak yerlerdi. İçim acırdı. O zaman bu çocukların kulağı olmaya karar verdim” dedi.

İşitme kaybı yaşayan hastaların sosyal kaygıları bulunduğunu belirten kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak işitmenin hayattaki en önemli duyularımızdan biri olduğunu söyledi.

ESTETİK ENDİŞE CİHAZ KULLANMAYA ENGEL DEĞİL

İşitme kaybını çözen cihazların kulağın içerisine yerleştirilecek kadar küçüldüğünü ve konforlu hâle geldiğini belirten Prof. Dr. Koçak "Fakat işitme engelli kişiler bu durumun bilinmesinden hoşlanmıyor. Bunun yanı işitme cihazının görüntüsünü estetik bulmuyor ve görünmesini istemiyor. Mesela işitme güçlüğü yaşayan bir müzisyen hem çok iyi kalitede duymak istiyor hem de işitme engelinin bilinmesini istemiyor. Bu noktada cihazların teknolojik ilerleme ile birlikte estetik olarak da geliştirilmesi âdeta bir misyon hâline gelmiştir. Yeni geliştirilen küpe şeklindeki cihaz, işitme sorunlu bireyler için sosyal, estetik ve teknolojik ihtiyacı karşılamada önemli bir adım" dedi.

DÜNYADA BİR İLK

Yıllardır işitme problemi yaşayan ancak cihaz kullanmaktan çekinen kişilerin bu çekincesini gidermek için işitme cihazını Eora ismini verdiğimiz tasarımın içerisine yerleştirerek bir küpe görünümü kazandırıldığını söyleyen Mehmet Emin Ağaç “Dünyada ilk defa tamamen küpe şeklinde işitme cihazı tasarımı yapıldı" dedi.

KOLYE, YÜZÜK VE BİLEÇİK DE OLACAK

Cihazı kullanacak olan kişilerin isteğine göre değiştirebilmesi için gold, rose gold, gümüş gibi farklı renk, desen ve model seçeneklerinin bulunduğu bilgisini veren Koç "Ayrıca isteyenlerin küpe şeklindeki işitme cihazını tamamlamak için kolye, yüzük ve bilezik gibi takı seçenekleri de sunulacak. Yani işitme cihazı kulağınıza küpe olacak” diye konuştu.