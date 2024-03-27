A Milli Takım'da üç isme sert eleştiri: Bu takımda olmamalı

27 Mart 2024 05:42 - Güncelleme : 27 Mart 2024 05:47

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında A Milli Takımımız, Macaristan'ın ardından Avusturya ile deplasmanda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, Avusturya'ya rakip olduğu bir maçta ilk kez 6 gol yedi. Ayrıca Eylül 2021'den (1-6 \ Hollanda) bu yana ilk kez bir maçta kalesinde altı gol gördü.

3 İSME AĞIR ELEŞTİRİ

Avusturya'ya 6-1 mağlup olan A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır, Merih Demiral ve Cenk Özkaçar'ın performansları eleştiri aldı. Üç milli futbolcuya sosyal medyadan gelen tepkiler şu şekilde:

"milli takımda devamlılık" anlayışına en azından şu berbat kaleci rotasyonunu görüp son vermek lazım. milli takıma çağrılmayan kayserili bilal'le ankaragüçlü bahadır'ın nesi eksik mert ile uğurcan'ın şu anki durumundan? üstelik yedekte olan okan ile muhammet de güven vermiyorlar.

Uğurcan kesinlikle ilk 11'de olmamalı çok kötü çok

Milli takımın stoper ikilisi Abdülkerim Bardakcı-Çağlar Söyüncü olmalı.

Merih Demiral’ı epey geri götürmüş Suudi Arabistan…

Suç Uğurcan Çakır’da değil, formsuz Uğurcan Çakır’ı o kaleye koyan kişide.

Uğurcan Çakır ve Merih Demiral ikilisi turnuva kadrosunda bile yer almamalı.

Uğurcan her maç böyle milli takımın kalecisi mert günok'tur.

Ugurcan kaleye gecince önünde Merih oynuyor. Bu çocuğun oynadigi tüm maclarda defans savruluyor.

Cenk Özkaçar’dan milli takıma sol bek olmaz.

UĞurcan cok formsuz ya kendini toparlayacak ya da milli takımda olmayacak.

Uğurcan'ın şanssızlığı milli takımda hep boyle defanslarla oynamak zorunda kaldı.

Eski Uğurcan 2.ve 3. golleri yemezdi.

Merih, Cenk Özkaçar, Uğurcan'la çıkarsan 6 tane atarlar.

Uğurcan, Merih, Cenk Özkaçar... Bu isimler turnuvaya götürülmeden önce düşünülmeli.