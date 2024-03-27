Beklenmeyen skor! Türkiye Avusturya'ya farklı kaybetti

27 Mart 2024 00:41 - Güncelleme : 27 Mart 2024 01:10

Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy açıklaması: Çok beğeniyorum

Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy açıklaması: Çok beğeniyorum

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-1 biten karşılaşmayı Avusturya 6-1 kazandı.

Avusturya’nın gollerini 2. dakikada Schlager, 44, 48, 59. dakikalarda Gregoritsch, 78. dakikada Baumgartner ve 90+6'da Entrup attı. Milli Takımımızın tek golünü ise 25. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti.

AVUSTURYA, MİLLİ TAKIM'A KARŞI İLKİ BAŞARDI

Avusturya tarihinde ilk kez A Milli Takım ile oynadığı bir maçta 6 gol buldu.

SON HAZIRLIK POLONYA İLE OYNANACAK

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, final turnuvası öncesindeki son özel maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.

İLK 11'LER

Avusturya: Schlager, Wöber, Danso, Schlager X., Posch, Seiwald, Gregoritsch, Mwene, Schmid, Baumgartner, Laimer

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Hakan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük çaldı, maç başaladı.

2' Avusturya tehlikeli geldi. İlk pozisyonda Uğurcan kurtarışı yaptı, dönen topta Schlager golü kaydetti.

6' Milli Takım tehlikeli geldi. Kerem Aktürkoğlu yay üzerinden ayak içi vuruşunu yaptı ancak şut az farkla dışarıya çıktı.

25' Hakan Çalhanoğlu penaltı noktasından Milli Takım'a beraberliği getirdi.

44' Avusturya, Schlager'in golü ile 2-1 öne geçti.

45' İlk yarıyı Avusturya Türkiye karşısında 2-1 önde kapattı.

49' Gregoritsch, kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.