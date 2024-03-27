Beklenmeyen skor! Türkiye Avusturya'ya farklı kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Avusturya’nın konuğu oldu. İkinci yarıya kötü başlayan A Milli Takımımız karşılaşmayı 6-1 kaybetti.
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-1 biten karşılaşmayı Avusturya 6-1 kazandı.
Avusturya’nın gollerini 2. dakikada Schlager, 44, 48, 59. dakikalarda Gregoritsch, 78. dakikada Baumgartner ve 90+6'da Entrup attı. Milli Takımımızın tek golünü ise 25. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti.
AVUSTURYA, MİLLİ TAKIM'A KARŞI İLKİ BAŞARDI
Avusturya tarihinde ilk kez A Milli Takım ile oynadığı bir maçta 6 gol buldu.
SON HAZIRLIK POLONYA İLE OYNANACAK
2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, final turnuvası öncesindeki son özel maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.
İLK 11'LER
Avusturya: Schlager, Wöber, Danso, Schlager X., Posch, Seiwald, Gregoritsch, Mwene, Schmid, Baumgartner, Laimer
Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Hakan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük çaldı, maç başaladı.
2' Avusturya tehlikeli geldi. İlk pozisyonda Uğurcan kurtarışı yaptı, dönen topta Schlager golü kaydetti.
6' Milli Takım tehlikeli geldi. Kerem Aktürkoğlu yay üzerinden ayak içi vuruşunu yaptı ancak şut az farkla dışarıya çıktı.
25' Hakan Çalhanoğlu penaltı noktasından Milli Takım'a beraberliği getirdi.
44' Avusturya, Schlager'in golü ile 2-1 öne geçti.
45' İlk yarıyı Avusturya Türkiye karşısında 2-1 önde kapattı.
49' Gregoritsch, kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
59' Avusturya, Gregoritsch'in penaltıdan attığı golle farkı üçe çıkardı. Gregoritsch, maçta hat-trick yaptı.
74' Barış Alper Yılmaz savunma arkasına hızlı hareketlendi. Çaprazdan vuruşunu yapan Barış Alper golü kaydetti. Pozisyonun öncesinde penaltı olabileceği gerekçesiyle hakem VAR'a gitti. Penaltı kararı çıkması sonrası gol iptal oldu.
78' Baumgartner penaltı noktasından farkı 4'e çıkardı.
90+6' Entrup yaptığı kafa vuruşuyla golü buldu ve maçın skorunu tayin etti.