Avusturya maçı öncesi Montella'dan Arda Güler'e mesaj

26 Mart 2024 21:54 - Güncelleme : 26 Mart 2024 22:04

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta bugün Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

"Bu gelişim sürecini ilerletmek için mükemmel bir akşam. Taraftarımız da bizimle. En iyi şekilde kendimizi göstereceğiz."

"ARDA GÜLER BÜYÜK BİR YETENEK"

"Arda Güler, çok büyük bir yetenekten bahsediyoruz. Geçmişte bunu kanıtladı. Oynamaya ihtiyacı var. İyi bir performans göstererek, kulübünde de daha fazla oynama fırsatı olsun isterim"

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN DURUMU

"Şu anda çok iyi durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Geleceğimizin de önde gelen isimlerinden biri. Bizimle birlikte çalışıyor. Oynayabilir de oynamayabilir de."