A Milli Takım, Avusturya deplasmanında! İşte Muhtemel 11'imiz

26 Mart 2024 17:39 - Güncelleme : 26 Mart 2024 17:41

Avrupa’da liglere verilen arada A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında önemli karşılaşmalar oynamaya devam ediyor.

Deplasmanda 1-0 kaybedilen Macaristan maçının ardından Ay-Yıldızlılarda gözler Avusturya karşılaşmasına çevrildi.

MUHTEMEL İLK 11'İMİZ: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takım ikinci hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Avusturya - Türkiye maçı Viyana’daki Ernst Happel Stadı’nda oynanacak.

Daniele Chiffi’nin düdük çalacağı karşılaşma 26 Mart Salı günü saat 22:45’te başlayacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AVUSTURYA İLE 17. RANDEVU

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi.