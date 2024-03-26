A Milli Takım, Avusturya deplasmanında! İşte Muhtemel 11'imiz
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında bu akşam Avusturya ile deplasmanda bir hazırlık maçı daha oynayacak. Macaristan'a 1-0 mağlup olan millilerimizin bu maçta daha farklı bir ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. İşte muhtemel 11'imiz...
Avrupa’da liglere verilen arada A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında önemli karşılaşmalar oynamaya devam ediyor.
Deplasmanda 1-0 kaybedilen Macaristan maçının ardından Ay-Yıldızlılarda gözler Avusturya karşılaşmasına çevrildi.
MUHTEMEL İLK 11'İMİZ: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal.
AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Takım ikinci hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Avusturya - Türkiye maçı Viyana’daki Ernst Happel Stadı’nda oynanacak.
Daniele Chiffi’nin düdük çalacağı karşılaşma 26 Mart Salı günü saat 22:45’te başlayacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.
Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
AVUSTURYA İLE 17. RANDEVU
İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.
10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi.