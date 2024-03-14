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14 Mart 2024 23:14 - Güncelleme : 14 Mart 2024 23:39

Beşiktaş Avrupa Kupası'nda finalde

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 68-66 yenerek finale yükseldi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Beşiktaş Avrupa Kupası&#039;nda finalde
Beşiktaş, Fiba Avrupa Kupası, Basketbol

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona'yı 68-66 yendi.

Sahasındaki ilk maçında 81-60 kazanan siyah-beyazlı takım adını finale yazdırdı.

Beşiktaş, finalde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak. Finalde ilk maçı 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.

Beşiktaş Avrupa Kupası'nda finalde - 1. Resim

TBF'DEN BEŞİKTAŞ'A TEBRİK MESAJI

 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş BOA'yı tebrik etti.

TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Kadınlar Avrupa Kupası yarı final serisinde rakibini geride bırakarak finale yükselme başarısı gösteren temsilcimiz Beşiktaş'ın teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, final mücadelesinde başarılar dileriz." denildi.

MAÇTAN BİLGİLER

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Ivor Matejek (Çekya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Spar Girona: Tolo 7, Canella 13, Magarity 12, Mendy 9, Ygueravide 7, Bertsch 5, Etxarri 2, Lopez 8, Pena 3, Parra

Beşiktaş: Evans 14, Lazic 12, Li 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Topuzovic

1. Periyot: 13-21

Devre: 23-38

3. Periyot: 42-50

5 Faulle çıkan: 34.35 Canella (Spar Girona)

Kaynak: Anadolu Ajansı
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