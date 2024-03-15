15 Mart 2024 18:57 - Güncelleme : 15 Mart 2024 19:08
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu Antalyaspor maçında yok
Son dakika haberi | Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta 3 önemli ismin kadroda yer alamayacakları açıklandı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanın ardından kampa girdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU YOK
Beşiktaş'ta Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Al Musrati Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra ayak bileğinde sıkışma sendromu ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al Musrati, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.
Kaynak: TGRT Haber