15 Mart 2024 21:46 - Güncelleme : 15 Mart 2024 21:57
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a müjdeli haber
Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'a Thomas Meunier müjdesi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Thomas Meunier'den olumlu haber geldi. Bordo-mavililerde tedbir amaçlı antrenmanlara çıkmayan Thomas Meunier, bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.
Belçikalı yıldız futbolcu Thomas Meunier'in Fenerbahçe maçında forma giymesi bekleniliyor.
FENERBAHÇE MAÇINDA TRABZONSPOR'UN SAKAT OYUNCULARI
Hüseyin Türkmen - Aşil Tendonu Sakatlığı
Paul Onuachu - Kolu Kırık
Mislav Orsic - Şüpheli
Kaynak: TGRT Haber