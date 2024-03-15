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15 Mart 2024 21:46 - Güncelleme : 15 Mart 2024 21:57

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a müjdeli haber

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'a Thomas Meunier müjdesi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor&#039;a müjdeli haber
Trabzonspor, Fenerbahçe, Sakatlık

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Thomas Meunier'den olumlu haber geldi. Bordo-mavililerde tedbir amaçlı antrenmanlara çıkmayan Thomas Meunier, bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

Belçikalı yıldız futbolcu Thomas Meunier'in Fenerbahçe maçında forma giymesi bekleniliyor.

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a müjdeli haber - 1. Resim

FENERBAHÇE MAÇINDA TRABZONSPOR'UN SAKAT OYUNCULARI

Hüseyin Türkmen - Aşil Tendonu Sakatlığı
Paul Onuachu - Kolu Kırık
Mislav Orsic - Şüpheli
Kaynak: TGRT Haber
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