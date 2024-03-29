Fenerbahçe'den Berlin karşısında görkemli zafer

29 Mart 2024 22:48 - Güncelleme : 29 Mart 2024 23:06

Karşılaşmaya Nigel Hayes-Davis'in etkili oyunuyla başlayan Sarı-Lacivertliler, ilk periyodu 34-18 önde tamamladı. ALBA Berlin'in üstünlüğüyle geçen ikinci çeyrek sonucunda ilk yarıyı Fenerbahçe Beko, 52-40'lık skorla önde tamamladı.

FENERBAHÇE, FARKIN AZALMASINA İZİN VERMEDİ

Üçüncü çeyrekte yakaladığı 31-13'lük üstünlük ile farkı açan Fenerbahçe, son çeyreğe 83-53'lük skor avantajıyla girerken kalan bölümde de rakibinin etkili olmasına izin vermeyerek maçı 103-68 kazanmayı başardı.

Euroleague'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Alba Berlin'i ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmada 103-68'lik galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO'DA NIGEL HAYES-DAVIS 2 REKOR KIRDI

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis maça adeta damga vurdu. Hayes-Davis, attığı 50 sayıyla Euroleague tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Öte yandan Nigel Hayes-Davis, Alba Berlin karşılaşmasının ilk çeyreğinde attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko formasıyla bir maç çeyreğinde en fazla sayı atan oyuncu rekorunu da kırdı.