Fenerbahçe'den Galatasaray'a 33 sayı fark

29 Mart 2024 20:55 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:57

Mücadele karşılıkla basketlerle uzun süre berabere giderken, Fenerbahçe Alagöz Holding son hücumda Sevgi Uzun'la pota altında sayı bularak periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 3 dakikalık bölümde 9-1'lik seri yakalayarak skoru 23-29'a getirdi.

Hızlı hücuma dönen ve pota altında rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Alagöz Holding, elde ettiği 14-3'lük seriyle yeniden öne geçti: 37-32.

Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler bulurken ilk devre ev sahibi takımın 41-38'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci devreye iyi başlayan taraf Fenerbahçe Alagöz Holding oldu. Howard ve Collier ile rakip pota altında etkili olan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 13 sayıya yükseltti: 56-43. Fenerbahçe Alagöz Holding, son çeyreğe 61-45 önde girdi.

Dördüncü periyotta skoru korumayı başaran ev sahibi ekip, parkeden 83-66 galip ayrıldı.

SERİNİN 2. MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Alagöz Holding bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takım, finalde ÇBK Mersin'in rakibi olacak. Serinin ikinci müsabakası, 2 Nisan Salı saat 20.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.