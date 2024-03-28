28 Mart 2024 22:19 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:34
Fransa Futbol Federasyonu oruç tutmayı yasakladı! Yıldız oyuncu milli takım kampından ayrıldı
Fransa Futbol Federasyonu'nun oruç tutma yasağı koyması nedeniyle Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldığı bildirildi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) milli takımdaki futbolculara Ramazan ayında antrenman yaparken oruç tutma yasağı koyması, tepkilere yol açtı. 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Mahamadou Diawara, federasyonun bu kararına tepki göstererek kamptan ayrıldı.
FEDERASYON DOĞRULADI
Diawara'nın kamptan ayrılmasının ardından Fransa Futbol Federasyonu oyuncunun kulübüne döndüğünü doğruladı. Ayrıca federasyon Diawara'nın yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi milli takıma çağırdı.
Kaynak: TGRT Haber