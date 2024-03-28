Nicolo Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Okan Buruk açıkladı

28 Mart 2024 19:57 - Güncelleme : 28 Mart 2024 20:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir ve Yunus Akgün'ün için değerlendirmelerde bulundu. Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'nun takıma geri dönme ihtimali için konuştu.

NİCOLO ZANİOLO GERİ DÖNECEK Mİ?

Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo'nun durumunun sorulması üzerine Buruk, "Zaniolo çok önemli ve değerli bir oyuncu. Premier Lig'de de goller attı, milli takımda ilk 11'de oynadı. Çok önemli bir değer. Gelip bizimle olmak isterse ben kadromda olmasını isterim. Ancak hem kulübün hem de Zaniolo’nun ne düşündüğü çok önemli." diye konuştu.

Leicester City forması giyen Yunus Akgün'ün önemli bir futbolcu olduğuna değinen Buruk, "Yunus Akgün bence iyi gidiyor. Premier Lig yolunda önemli bir yarıştalar. İyi bir takımda oynuyor. Satın alması gerçekleşecek mi bilmiyorum. Ancak geri dönerse bizim için çok önemli bir oyuncu olacak. Aslında kendisini bırakmak istemedik. Kendisi Avrupa'da oynamak için gitti. Emin Bayram çok iyi gidiyor. Takip ediyoruz. Emin ile Galatasaray'ın ilerleyen yıllarda iyi bir stopere sahip olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belçika'nın Basel takımına kiralanan Yusuf Demir ile ilgili Buruk, "Yusuf istediğimiz gibi süre alamıyor. O da yazın dönüp bizimle olacak. Ancak çok genç bir oyuncu. Daha gelişimini tamamlamamış, gelişebilecek ve yetenekli bir futbolcu. Bizde kalırsa mental olarak iyi hazırlayıp öz güvenle süre vermemiz gerek. Potansiyelli bir oyuncu. Yaşı çok genç. Bence gelişecek. Bu sezon Basel performansı iyi olmadı ama bence bir yerde iyi performans verecek." açıklamasında bulundu.