27 Mart 2024 16:04 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:09
Kerem Demirbay gözünü rekora dikti! Galatasaray'da ilki yaşayacak
Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Demirbay, kariyerinin en skorer sezonunu yaşayabilir. 30 yaşındaki futbolcu 4 kez daha skor katkısı vermesi durumunda kariyer rekorunu kıracak.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
Galatasaray'ın "Dayı" lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay kariyer sezonlarından birini yaşıyor.
EN SKORER SEZONU OLABİLİR
Kerem Demirbay, Galatasaray'ın kalan maçlarında 4 kez daha skor katkısı vermesi durumunda kariyerinin en skorer sezonuna ulaşacak.
Önünde 9 maçı kalan Kerem Demirbay, 4 kez daha skor katkısı vermesi durumunda 16 kez skor katkısı vermiş olacak ve 18-19 ile 20-21 sezonlarındaki performanslarını geride bırakacak.
30 MAÇTA 6 GOL-6 ASİST
Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 da asist yaptı.
Kaynak: NTV Spor