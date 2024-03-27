Kerem Demirbay gözünü rekora dikti! Galatasaray'da ilki yaşayacak

27 Mart 2024 16:04 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:09

Galatasaray'ın "Dayı" lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay kariyer sezonlarından birini yaşıyor.

EN SKORER SEZONU OLABİLİR

Kerem Demirbay, Galatasaray'ın kalan maçlarında 4 kez daha skor katkısı vermesi durumunda kariyerinin en skorer sezonuna ulaşacak.

Önünde 9 maçı kalan Kerem Demirbay, 4 kez daha skor katkısı vermesi durumunda 16 kez skor katkısı vermiş olacak ve 18-19 ile 20-21 sezonlarındaki performanslarını geride bırakacak.

30 MAÇTA 6 GOL-6 ASİST

Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 da asist yaptı.