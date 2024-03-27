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Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 16:04 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:09

Kerem Demirbay gözünü rekora dikti! Galatasaray'da ilki yaşayacak

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Demirbay, kariyerinin en skorer sezonunu yaşayabilir. 30 yaşındaki futbolcu 4 kez daha skor katkısı vermesi durumunda kariyer rekorunu kıracak.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
Kerem Demirbay gözünü rekora dikti! Galatasaray&#039;da ilki yaşayacak

Galatasaray'ın "Dayı" lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay kariyer sezonlarından birini yaşıyor.

EN SKORER SEZONU OLABİLİR

Kerem Demirbay, Galatasaray'ın kalan maçlarında 4 kez daha skor katkısı vermesi durumunda kariyerinin en skorer sezonuna ulaşacak.

Önünde 9 maçı kalan Kerem Demirbay, 4 kez daha skor katkısı vermesi durumunda 16 kez skor katkısı vermiş olacak ve 18-19 ile 20-21 sezonlarındaki performanslarını geride bırakacak.

Kerem Demirbay gözünü rekora dikti! Galatasaray'da ilki yaşayacak - 1. Resim

30 MAÇTA 6 GOL-6 ASİST

Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 da asist yaptı.

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Kaynak: NTV Spor
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