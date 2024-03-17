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17 Mart 2024 12:37 - Güncelleme : 17 Mart 2024 12:38

Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR&#039;ı belli oldu

Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa - Galatasaray bugün 16.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu - 1. Resim

VAR HAKEMİ BİRİNCİOĞLU

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu’na AVAR’da Arda Kardeşler ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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