Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

17 Mart 2024 12:37 - Güncelleme : 17 Mart 2024 12:38

Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa - Galatasaray bugün 16.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

VAR HAKEMİ BİRİNCİOĞLU

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu’na AVAR’da Arda Kardeşler ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.