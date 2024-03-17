17 Mart 2024 12:37 - Güncelleme : 17 Mart 2024 12:38
Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa - Galatasaray bugün 16.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.
VAR HAKEMİ BİRİNCİOĞLU
Müsabakanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu’na AVAR’da Arda Kardeşler ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı