17 Mart 2024 12:08 - Güncelleme : 17 Mart 2024 12:20
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Son dakika haberi: Süper Lig'in 30. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında gözler Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Trabzonspor'un Fenerbahçeyi kendi sahasında konuk edeceği maçın VAR hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.
MELER DÜDÜK ÇALACAK
Bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı