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17 Mart 2024 12:08 - Güncelleme : 17 Mart 2024 12:20

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberi: Süper Lig'in 30. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig, Trabzonspor - Fenerbahçe, Var

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında gözler Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Trabzonspor'un Fenerbahçeyi kendi sahasında konuk edeceği maçın VAR hakemi belli oldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu - 1. Resim

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu - 2. Resim

MELER DÜDÜK ÇALACAK

Bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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