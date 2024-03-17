Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

17 Mart 2024 12:08 - Güncelleme : 17 Mart 2024 12:20

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında gözler Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Trabzonspor'un Fenerbahçeyi kendi sahasında konuk edeceği maçın VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.

MELER DÜDÜK ÇALACAK

Bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.