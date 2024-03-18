TFF'den Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

18 Mart 2024 00:35 - Güncelleme : 18 Mart 2024 01:05

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park’ta karşılaştı. Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular ile sahaya giren taraftarlar arasında olaylar çıktı. TFF'den olaylarla ilgili açıklama geldi.

STAT BİR ANDA KARIŞTI!

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı. Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı. Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz.

Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.