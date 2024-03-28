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28 Mart 2024 18:26 - Güncelleme : 28 Mart 2024 18:32

Türkiye farklı kaybetti! Ancelotti'den Arda Güler'e sürpriz telefon görüşmesi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Türkiye'nin Avusturya'ya 6-1 farklı kaybetmesinin ardından genç oyuncusu Arda Güler'i telefondan aradı

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye farklı kaybetti! Ancelotti&#039;den Arda Güler&#039;e sürpriz telefon görüşmesi

Türkiye A Milli Takımı, Avusturya deplasmanında 6-1'lik skorla mağlup oldu. Bu farklı mağlubiyet sonrası takımda motivasyon düşüklüğü oldu.

Teknik direktör Montella, Avusturya maçına Macaristan müsabakasından farklı bir 11 çıkardı ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e mücadelenin başlangıç 11'inde yer verdi. 

ARDA'YA ANCELOTTİ'DEN DETEK 

Defensa Central'in haberine göre; Carlo Ancelotti, Avusturya - Türkiye maçının ardından Arda Güler'le iletişime geçti. İtalyan teknik direktör, yıldız futbolcunun performansına övgüler yağdırarak onu motive etmeye çalıştı.

Carlo Ancelotti'nin özellikle Arda Güler'in Avusturya maçındaki röveşatasından etkilendiğinin altı çizildi. İtalyan hocanın, Arda'yla yaptığı telefon görüşmesinde ceza sahası içindeki aksiyonlarda daha etkili olmasını istediği ve böyle oynadığı takdirde daha fazla forma şansı bulabileceğini vurguladığı bildirildi.

Kaynak: TGRT Haber
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