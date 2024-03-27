Milyonlarca kullanıcıya kötü haber! Android 15 ile o uygulamalar artık kullanılamayacak

27 Mart 2024 14:05 - Güncelleme : 27 Mart 2024 14:19

Düzenli kullanıcıları korumak için Google, geliştiricilerin uygulamalarını güncel tutmasını sağlama görevini üstleniyor. Bu kapsamda Play Store'da geçen yıldan bu yana eski uygulamalar kullanıcılardan gizlenmeye başlandı.

Bu, güncel olmayan uygulamaların bulunmasını zorlaştırdı, ancak kullanıcılar isterlerse yine de Google Play Store dışından Android uygulamaları indirebiliyorlardı. Ancak Android 14'ten itibaren işletim sistemi, kullanıcıların Android'in çok eski sürümleri için oluşturulmuş uygulamaları dışarıdan yüklemelerini engellemeye başlamıştı.

ANDROİD 15 İLE ESKİ UYGULAMALAR TARİHE KARIŞIYOR

9to5Google internet sitesi, haberinde Android 15'in 2. Geliştirici Önizleme sürümüyle birlikte işletim sisteminin SDK sürüm 23 için oluşturulmuş uygulamaların yüklenmesini engellediğini açıkladı. Aynı uygulamanın Android 14 yüklü bir telefona ise sorunsuz bir şekilde yüklendiği belirtildi.

Bunun da, Android 6.0 Marshmallow sürümü için yazılmış uygulamaların Android 15'e resmi yöntemlerle yüklenemeyeceği anlamına geldiği bilgisine yer verilen haberde, yine de söz konusu uygulamaların "sideloading" denilen yöntemle APK olarak kurulabileceği de bildirildi.

Android 14 de, kullanıcıların SDK sürüm 23'ten düşük bir SDK sürümünü hedefleyen uygulamaları yüklemesine izin vermiyor; bu, 2015'te piyasaya sürülen Android 6.0 Marshmallow'a karşılık geliyor.

KÖTÜ NİYETLİ GELİŞTİRİCİLERİN ÖNÜ KESİLDİ

Google, eşik olarak özellikle SDK sürüm 23'ü seçti çünkü kötü niyetli geliştiriciler, daha yeni Android sürümlerinde sunulan önemli güvenlik özelliklerini atlayabilmek için sıklıkla kasıtlı olarak SDK sürüm 22 veya daha düşüğünü hedefleyen uygulamalar geliştirdiler.

Android 6.0, Android platformunun, uygulamaların belirli hassas izinler verilmeden önce kullanıcıdan açıkça izin almasını gerektiren bir özelliği barındırıyordu. Android 6.0'dan önce kötü amaçlı uygulamalar, çoğu kullanıcının bir uygulamayı yüklemeden önce istediği izinler listesini incelememesi gerçeğinden yararlanarak yükleme sırasında ihtiyaç duydukları tüm izinleri alıyordu.

Google, elbette Android 6.0'ı piyasaya sürdükten sonra yeni gizlilik ve güvenlik özelliklerini sunmaya devam etti. Her yeni Android sürümü, uygulamaların çalışma şeklini etkileyen yeni davranış değişiklikleri içerir. Bu nedenle Google Play, geliştiricilerin uygulama göndermek için karşılaması gereken hedef SDK sürümünü yıllardır yükseltmeye devam ediyor.