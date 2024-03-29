Apple'da kriz! Eski çalışana 800 bin TL'lik dava

29 Mart 2024 16:44 - Güncelleme : 29 Mart 2024 16:54

İddialarda yer alan bilgiye göre Andrew Aude, 2016 yılında iOS yazılım mühendisi olarak Apple'a katılmıştı. Şikayete göre işletim sisteminin pil performansını optimize etmek için çalışıyordu ve bu görevi, "Apple'ın en hassas düzinelerce projesine ilişkin bilgilerden haberdar olmasını" sağlıyordu.

'APPLE'IN GİZLİ BİLGİLERİNİ SIZDIRDI' İDDİASI

Davada, Aude'nin beş yıl boyunca Apple'ın verdiği iş iPhone'unu kullanarak, o tarihte duyurulmamış Günlük uygulaması ve Vision Pro başlığı, şirketin ürün geliştirme politikaları, mevzuata uyum stratejileri ve çalışan sayısı dahil yarım düzineden fazla gizli bilgiyi sızdırdığı iddia edildi.

Örneğin Nisan 2023'te Apple, Aude'nin iPhone'daki Günlük uygulamasına ilişkin nihai özelliklerin bir listesini The Wall Street Journal'daki bir gazeteciye bir telefon görüşmesinde verdiğini öne sürüyor.

Haberde aynı tarihte The Wall Street Journal'dan Aaron Tilley'in "Apple, Sağlık Girişimlerini Genişletmek İçin iPhone Günlük Kayıt Uygulamasını Planlıyor" başlıklı bir rapor yayınladığı ve bunun da Aude'ye yöneltilen suçlamayı desteklediği savunuluyor.

KİMLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'de "Homeboy" rumuzuyla aynı gazeteciye 1.400'ü aşkın mesaj gönderdiği iddia edilen Aude'nin The Information'da çalışan bir gazeteciye de 10 binden fazla mesaj gönderdiği ve çeşitli yerlerde buluşma gerçekleştirdiği ileri sürülüyor.

Apple, Aude'nin "(gizli bilgileri) kasıtlı ve izinsiz olarak üçüncü taraflara ifşa etme konusundaki uzun ve kapsamlı geçmişi, diğer teknoloji şirketleri ve gazetecilerle devam eden ilişkileri ve nedeniyle şirket için sürekli bir tehdit" oluşturduğuna inanıyor.