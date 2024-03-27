Xbox el konsolu yapacak mı? Bir numaralı isim açıkladı

27 Mart 2024 09:58 - Güncelleme : 27 Mart 2024 09:58

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, yaklaşık on yıldır "çıktı, çıkacak" denilen ancak bir türlü hayata geçmeyen Xbox el konsolu ile ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Spencer, oyun geliştiricileri konferansı GDC 2024'te Polygon.com sitesiyle bir röportaj yaptı ve gazetecilere verdiği demeçte, Xbox ekibi olarak yeni oyuncular bulmak ve insanlara oynayamadıkları zamanlarda bile oyunlara erişme fırsatı sunacak projeler yapmaları gerektiğini belirtti.

SPENCER, XBOX EL KONSOLUNA İSTEKLİ

Yönetici, söz konusu projelerin ne olduğunu veya bir el konsolunun geliştirilme sürecinde olup olmadığını doğrulamadı ancak basında çıkan haberlerde, Spencer'in bu açıklaması Xbox'un el konsolu yapma fikrine sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.

Verilere göre Nintendo Switch, tüm zamanların en çok satan üçüncü oyun konsolu ve ayrıca Valve'nin Steam Deck'i piyasaya sürmesiyle birlikte PC el bilgisayarı pazarında adeta bir satış patlaması yaşandı. Lenovo ve ASUS gibi markalar da kendi modelleriyle bu pazara girdiler.

EL KONSOLLARINA 'WİNDOWS' ELEŞTİRİSİ

Bu arada Spencer, piyasada mevcut olan el konsollarıyla ilgili de bir eleştiri yaptı:

"Valve, Lenovo ve Asus'un ortaya çıkıp yeni bir form faktöründe yenilik yapmaları hoşuma gidiyor. Ve bu cihazlarda oynarken neredeyse bir bilgisayardan çok bir konsol gibi hissettiriyor. Beni genellikle hayal kırıklığına uğratan şeyler, cihaz tabanlı olmaktan çok Windows tabanlı olmaları."

Geçtiğimiz günlerde "Windows Central" internet sitesi, haberinde Xbox'un halihazırda birden fazla taşınabilir Xbox konsol prototipi üzerinde çalıştığını iddia ettiği bir rapor paylaşmıştı.