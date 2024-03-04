Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu, Türkiye'den bir lezzet ilk 10'a girdi

04 Mart 2024 19:59 - Güncelleme : 04 Mart 2024 19:59

Dünyada farklı kültürlerde yemek kadar tatlılarda büyük ilgi görüyor. Her ülkenin kendine özgü tatlı çeşitleri bulunuyor. Dünyanın en meşhur tatlıları merak ediliyor. Türkiye, tatlı çeşitleriyle dünya genelinde birçok ülkenin önünde yer alıyor.

Türk mutfağının en lezzetli ve en özel temsilcilerinden lokumla başlayan serüven baklava ve kadayıf gibi tatlılarla devam ediyor. Taste Atlas'ın yaptığı puanlamaya göre dünya'nın birçok bölgesinden seçilen tatlılar arasında en iyi 10 tatlı belirlendi.

DÜNYANIN EN İYİ TATLILARI BELLİ OLDU

Cezayir'den Portekiz'e dünyanın birçok yerinde bulunan birbirinden farklı tatlılar arasında Türkiye'den bir lezzet de ilk 10'da yer almayı başardı. İşte dünyanın en iyi 10 tatlısı...

10 - DULCE de LECHE / ARJANTİN

Yoğunlaştırılmış sütlü tatlıdır.

9 - KAHRAMANMARAŞ DONDURMASI / TÜRKİYE

8 - CRÈME BRÛLÉE / FRANSA

Yumurtalı muhallebi olan bu tarif, sert, yanık şekerle oluşan bir kabuğa sahiptir

7 - KREP / FRANSA

İnce krepler buğday unuyla yapılır.

6 - TİRAMİSU / İTALYA

Yeni bir tatlı olmasına rağmen, tüm dünyada popüler hale geldi.

5 - KAYMAKLI DONDURMA / İNGİLTERE

4 - PETTICOAT TAILS / İSKOÇYA

3 - PASTEL DE BELÉM / PORTEKİZ

Yumurtalı muhallebi tartıdır ve ünlü pastel de nata'nın öncüsüdür.

2 - PASTEL DE NATA / PORTEKİZ

1 - MAKROUD EL LOUSE / CEZAYİR

El louse, badem, yumurta, şeker ve portakal çiçeği suyu aromasından oluşan unsuz Cezayir kurabiyeleridir.

TÜRKİYE'DEN FARKLI LEZZETLER

Antep Baklavası, Dünyanın En İyi Tatlıları listesinin 17. sırasında yer aldı. Fıstıklı Sarma ise Dünyanın En İyi Tatlıları listesinin 23. sırasında yer aldı.

Baklava, Dünyanın En İyi Tatlıları listesinin 27. sırasında yer aldı.