Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu, Türkiye'den bir lezzet ilk 10'a girdi
Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu, Türkiye'den bir lezzet de ilk 10'a girmeyi başardı.
Dünyada farklı kültürlerde yemek kadar tatlılarda büyük ilgi görüyor. Her ülkenin kendine özgü tatlı çeşitleri bulunuyor. Dünyanın en meşhur tatlıları merak ediliyor. Türkiye, tatlı çeşitleriyle dünya genelinde birçok ülkenin önünde yer alıyor.
Türk mutfağının en lezzetli ve en özel temsilcilerinden lokumla başlayan serüven baklava ve kadayıf gibi tatlılarla devam ediyor. Taste Atlas'ın yaptığı puanlamaya göre dünya'nın birçok bölgesinden seçilen tatlılar arasında en iyi 10 tatlı belirlendi.
DÜNYANIN EN İYİ TATLILARI BELLİ OLDU
Cezayir'den Portekiz'e dünyanın birçok yerinde bulunan birbirinden farklı tatlılar arasında Türkiye'den bir lezzet de ilk 10'da yer almayı başardı. İşte dünyanın en iyi 10 tatlısı...
10 - DULCE de LECHE / ARJANTİN
Yoğunlaştırılmış sütlü tatlıdır.
9 - KAHRAMANMARAŞ DONDURMASI / TÜRKİYE
8 - CRÈME BRÛLÉE / FRANSA
Yumurtalı muhallebi olan bu tarif, sert, yanık şekerle oluşan bir kabuğa sahiptir
7 - KREP / FRANSA
İnce krepler buğday unuyla yapılır.
6 - TİRAMİSU / İTALYA
Yeni bir tatlı olmasına rağmen, tüm dünyada popüler hale geldi.
5 - KAYMAKLI DONDURMA / İNGİLTERE
4 - PETTICOAT TAILS / İSKOÇYA
3 - PASTEL DE BELÉM / PORTEKİZ
Yumurtalı muhallebi tartıdır ve ünlü pastel de nata'nın öncüsüdür.
2 - PASTEL DE NATA / PORTEKİZ
1 - MAKROUD EL LOUSE / CEZAYİR
El louse, badem, yumurta, şeker ve portakal çiçeği suyu aromasından oluşan unsuz Cezayir kurabiyeleridir.
TÜRKİYE'DEN FARKLI LEZZETLER
Antep Baklavası, Dünyanın En İyi Tatlıları listesinin 17. sırasında yer aldı. Fıstıklı Sarma ise Dünyanın En İyi Tatlıları listesinin 23. sırasında yer aldı.
Baklava, Dünyanın En İyi Tatlıları listesinin 27. sırasında yer aldı.