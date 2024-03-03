Dünyanın en popüler kahvaltıları 2024 listesi belli oldu! Türkiye sıralamaya damga vurdu

03 Mart 2024 15:46 - Güncelleme : 03 Mart 2024 15:47

Kahvaltının faydalarını saymakla bitmiyor. Günün başlangıcında enerji ve performans artışı sağlamak için kahvaltı yapmak oldukça önemli. Birçok araştırma, kahvaltı yapan kişilerin odaklanma ve konsantrasyon becerilerinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Kahvaltı yapmanın metabolizmayı hızlandırdığı bir gerçektir. Kahvaltı, vücudumuza gerekli olan vitaminler ve mineralleri sağlar ve hastalıklara karşı dirençli olmamızı destekler. Dünya üzerinde birçok ülkede farklı kültürlerde çeşitli kahvaltı türleri dikkat çekiyor.

DÜNYANIN EN POPÜLER KAHVALTILARI 2024

Farklı farklı lezzetler üzerine çalışma yapan Taste Atlas son olarak dünyanın farklı mutfaklarındaki kahvaltıları listeledi.

İşte Türkiye'nin listedeki yeri...

14 - JIANBING / ÇİN

Çin'de sabah saatlerinde en çok satılan sokak lezzetlerinden biri. Jianbing, hamurun tahta bir kürekle sıcak, dökme demir bir levha üzerine yayılmasıyla yapılan ince ve lezzetli krep benzeri bir gözlemedir.

13 - PAIN PERDU / FRANSA

Tost olarak da bilinen bu kahvaltı çeşidinin erken bir versiyonu olarak kabul edilen pain perdu, bayat ekmek bazlı basit bir Fransız kahvaltısıdır.

12 - PARATHA / HİNDİSTAN

Adı, pişmiş, katmanlı hamura atıfta bulunan parat ve un kelimelerinin birleşiminden gelmektedir.

11 - AREPA / VENEZUELA

Arepa, öğütülmüş mısır hamurundan yapılan çok yönlü bir mısır ekmeğidir.

10 - İNGİLİZ KAHVALTISI / İNGİLTERE

Sosis veya pastırma gibi bir et ürünün yanında, fasulye ve yumurta ile birlikte çeşitli sebzelerle birlikte servis edilir.

9 - CINNAMON ROLLS / TARÇINLI RULO - KUZEY AMERİKA

Mayalı hamurun dikdörtgen şeklinde yuvarlanması, üzerine tereyağı sürülmesi, ardından yoğun bir şekilde şeker ve tarçın karışımı serpilmesi ve dilimler haline getirilmesiyle yapılır.

8 - EGGS BENEDICT / ABD

Eggs Benedict, bir dilim pastırma, haşlanmış yumurta ve Hollandaise sosuyla doldurulmuş bir İngiliz çöreğinin kızarmış yarımlarından oluşan bir kahvaltı veya brunch yemeğidir.

7 - YOUTİAO / ÇİN

You zha gui, kelimenin tam anlamıyla derin yağda kızartılmış hayaletler anlamına gelir.

6 - GAUFRE / BELÇİKA

Waffle'lar Belçika mutfağının en ünlü markasıdır.

5 - PANCAKE / ABD

Amerikan krepleri yumurta, un, süt ve kabartma tozundan oluşan kalın bir hamurdan yapılır.

4 - MISO ÇORBASI / JAPONYA

Japon halkının %70'inden fazlasının çorbayı kahvaltıda tükettiği tahmin edilse de, günün herhangi bir saatinde, ancak günün herhangi bir saatinde de tüketilebilir.

3 - CHURROS / İSPANYA

Çobanlar tarafından tarçın ve şekere bulanmış hamur kızartması olarak ortaya çıkan churros, günümüzde hem Güney Amerika'da hem de İspanya'da en sevilen kahvaltılık seçeneklerinden biri.

2- BÖREK / TÜRKİYE

1- FRANSA / KRUVASAN