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Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 10:12 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:16

Elini gaz kolunda unuttu, olanlar oldu

Bursa’da bir motosiklet sürücüsü, elini gazda unutunca önünde bulunan dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı:

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Elini gaz kolunda unuttu, olanlar oldu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda; yol üzerinde arkadaşını gören motosiklet sürücüsü, arkadaşıyla sohbet etmeye başladı.

Bir süre motosiklet sürücüsü, motorun çalıştığını unutup gaz koluna dokununca olanlar oldu. Motosikleti önünde bulunan dükkanın kapısından içeri daldı.

Elini gazda unuttu, olanlar oldu - 1. Resim

İLGİNÇ KAZA KAMERADA

İlginç kazada yaralanan olmazken, kaza iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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