29 Mart 2024 10:12 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:16
Elini gaz kolunda unuttu, olanlar oldu
Bursa’da bir motosiklet sürücüsü, elini gazda unutunca önünde bulunan dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı:
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda; yol üzerinde arkadaşını gören motosiklet sürücüsü, arkadaşıyla sohbet etmeye başladı.
Bir süre motosiklet sürücüsü, motorun çalıştığını unutup gaz koluna dokununca olanlar oldu. Motosikleti önünde bulunan dükkanın kapısından içeri daldı.
İLGİNÇ KAZA KAMERADA
İlginç kazada yaralanan olmazken, kaza iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr