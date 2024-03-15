Sahurda davulcu geçmeyince çareyi ilginç bir yöntemde buldu! Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

15 Mart 2024 06:25 - Güncelleme : 15 Mart 2024 06:27

Tokatlı bir vatandaş, yaşadığı siteye ramazan davulcusunun uğramaması üzerine ilginç bir yönteme başvurdu. Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde yer alan İmren Sitesi'nde, davul sesi olmadığı için komşularını sahura bağırarak uyandırdı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Site sakinlerinden birisinin, siteye Ramazan ayında geleneksel sahur davulcusunun uğramaması üzerine, kendince bir çözüm bulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

İZLENME REKORU KIRDI

Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın, "Saygıdeğer İmran Sitesi sakinleri. Sahur vakti gelmiştir. Senin ışıkların hiç yanmıyor takip ediyorum. Siz de uyanın. Haydi İmran Sitesi, sahur vakti uyan" şeklinde komşularını sahura bağırarak kaldırdığı görülüyor. Özellikle Ramazan'ın manevi atmosferinde gösterilen bu komşuluk vefa gösterisi, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırarak, İmran Sitesi sakinlerinin birlik ve dayanışma ruhunu yansıttı.