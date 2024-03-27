Z kuşağı TDK'ye meydan okudu! Yaşlılar yeni nesil terimleri anlayamadı

27 Mart 2024 21:57 - Güncelleme : 27 Mart 2024 22:12

Edebiyat öğretmenleri bile duruma şaşırırken yetişkinler, 'date', 'yeto', 'stalklamak' ve 'cringe' gibi terimleri duyunca şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Bu kelimeler, gençler arasında sıkça kullanılan ve sosyal medya etkileşimlerini yansıtırken yaşını almış insanlarda ise bir karşılığı olmuyor.

Sosyal medya kullanımının artmasıyla Z kuşağı, kendi kendini ifade etmenin kısa yollarını buldu. Ancak bu yeni dil, yetişkinlerin anlamakta zorlandığı bir hale geldi. Bazı yetişkinler, bu yeni terimlerle karşılaştıklarında, kendi kültürel değerlerinden ve dilinden uzaklaşıldığına dair endişelerini dile getiriyorlar.

CRİNGE, DATE, STALKE... NE ANLAMA GELİYOR?

Özellikle 'cringe', utanç verici ama aslında komik olmayan durumları tanımlamak için kullanılıyor. 'Date' ise bir erkeğin bir kızla buluşup bir yerde oturması gibi sosyal etkileşimleri ifade ediyor.