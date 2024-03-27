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Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 21:57 - Güncelleme : 27 Mart 2024 22:12

Z kuşağı TDK'ye meydan okudu! Yaşlılar yeni nesil terimleri anlayamadı

Z kuşağı kendi kelimelerinin yer aldığı dilini oluşturdu. Türkçe ve İngilizce karışımı sözcüklerden oluşan bu yeni dil ile gençler trendi kaçırmamaya çalışıyor. Ancak yetişkinler bu dili ilk kez duyduklarında anlamakta zorlanıyor ve yadırgıyor. İşte TGRT Haber'in mikrofon uzattığı Z kuşağı ve yaşlılar... 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

Edebiyat öğretmenleri bile duruma şaşırırken yetişkinler, 'date', 'yeto', 'stalklamak' ve 'cringe' gibi terimleri duyunca şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Bu kelimeler, gençler arasında sıkça kullanılan ve sosyal medya etkileşimlerini yansıtırken yaşını almış insanlarda ise bir karşılığı olmuyor.

Z kuşağı TDK'ye meydan okudu! Yaşlılar yeni nesil terimleri anlayamadı - 1. Resim

Sosyal medya kullanımının artmasıyla Z kuşağı, kendi kendini ifade etmenin kısa yollarını buldu. Ancak bu yeni dil, yetişkinlerin anlamakta zorlandığı bir hale geldi. Bazı yetişkinler, bu yeni terimlerle karşılaştıklarında, kendi kültürel değerlerinden ve dilinden uzaklaşıldığına dair endişelerini dile getiriyorlar. 

Z kuşağı TDK'ye meydan okudu! Yaşlılar yeni nesil terimleri anlayamadı - 2. Resim

CRİNGE, DATE, STALKE... NE ANLAMA GELİYOR?

Özellikle 'cringe', utanç verici ama aslında komik olmayan durumları tanımlamak için kullanılıyor. 'Date' ise bir erkeğin bir kızla buluşup bir yerde oturması gibi sosyal etkileşimleri ifade ediyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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