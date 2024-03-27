Avrupa Oyunları ne zaman İstanbul'da yapılacak?

27 Mart 2024 11:15 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:36

Avrupa kıtasının en büyük olimpik organizasyonu olan Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın dördüncüsünün İstanbul'da düzenleneceği açıklandı. Bu açıklamanın ardından birçok vatandaş oyunların neler olduğunu ve ne zaman düzenleneceğini merak etmeye başladı. Avrupa Olimpiyat Oyunları 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek. Detaylar haberimizde...

AVRUPA OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK?

Oyunlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan bilgilere göre 2027 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek.

AVRUPA OLİMPİYAT OYUNLARI NEDİR?

Oyunlar, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) tarafından düzenlenmektedir. İlk olarak 8 Aralık 2012'de Roma'da yapılan 41. Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu'nda düzenlenmesinin kararı alınmıştır. 26 spor dalının ve 48 ülkenin yer aldığı olimpik turnuva ilk olarak 2015 tarihinde yapılmıştır.

AVRUPA OLİMPİYAT OYUNLARI'NA HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

Oyunlara Avrupa'da bulunan bütün ülkeler yer almaktadır. Sadece Birleşik Krallık tek bir ülke olarak katılmaktadır.

OYUNLARI DAHA ÖNCE HANGİ ÜLKELERDE DÜZENLENDİ?

Oyunlar ilk olarak 2015 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmiştir. 2019 yılında ise Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen oyunlar son olarak 2023 yılında Polonya'nın şehirlerinden olan Krakow'da yapılmıştır.