Belediye meclis üyelerinin aldığı maaş ve huzur hakkı miktarları

27 Mart 2024 22:58 - Güncelleme : 27 Mart 2024 23:05

Belediye meclis üyeleri, katıldıkları her meclis ve komisyon toplantısı için huzur hakkı alırlar. Huzur hakkı tutarı, belediye başkanının aylık brüt ödeneğinin günlük üçte birini geçmemek üzere belirlenir ve belediyenin nüfusuna göre değişiklik gösterir.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ İÇİN BELİRLENEN HUZUR HAKKI TUTARLARI

Nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde: 611,05 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında olanlarda: 695,60 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında olanlarda: 864,67 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında olanlarda: 991,49 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında olanlarda: 1.160,58 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olanlarda: 1.329,66 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olanlarda: 1.625,55 TL

Nüfusu 2.000.001 ve fazla olanlarda: 1.963,72 TL



Meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. Meclis üyeleri, hastalık veya mazeret durumunda izin alabilirler. Ödenen huzur haklarından yüzde 15 gelir ve binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.



