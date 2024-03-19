Bugün halka arz olacak şirketler || Halka arz takvimi 2024

19 Mart 2024 12:30 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:36

Halka arzları yakından takip edenler bu hafta hangi şirketlerin halka arz olacağını araştırmaya başladı. SPK tarafından halka arzı onaylanan hisselerin neler olduğu araştırılırken bugün halka arz var mı araştırılıyor. Odine halka arzının sonuçlarının da açıklanmasıyla beraber halka arz takvimi aratıldı.

BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?

19 Mart günü halka arz olacak şirketler duyurulmadı. En son SPK tarafından Odine Solutions halka arzının başvurusu onaylanmıştı. Odine halka arzının talep toplama işlemleri 13-14-15 Mart tarihlerinde sona erdi.

ODİNE HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arz katılım endeksine uygun değildir.

ODİNE HALKA ARZ SONUÇLARI

Odine Solutions halka arzının sonuçları açıklandı. KAP'ta yer alan bilgiler şöyle:

"ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin (“Odine”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 13-14-15 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 30,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 44.200.000TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.326.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 3.259.363 yatırımcıdan, halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli payların 6,13 katına denk gelen 270.773.021 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,56 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,69 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 3,03 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda

yer almaktadır."

ODİNE HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Odine halka arzı 13-14-15 Mart aralığında talep toplama işlemlerini tamamladı. Halka arzın 20-21 Mart civarında borsada işlem görmesi bekleniyor.