Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün nerede? 19 Mart Recep Tayyip Erdoğan'ın programı

19 Mart 2024 12:43 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:50

Yerel seçime az bir süre kala vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını araştırmaya başladı. Seçim çalışmalarının ve ziyaretlerinin son hızla devam etmesiyle beraber bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nerede olacağı da merak konusu oldu. İşte 19 Mart Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NEREDE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mart günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne canlı bağlantı yaparak katılacak. 15.00'da ise Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak ve ardından 16.00'da Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'nde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftar yaparak programını sonlandıracak.

31 MART YEREL SEÇİMİNE KAÇ GÜN KALDI?

19 Mart itibarıyla yerel seçime 11 gün kaldı.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

31 Mart yerel seçim propagandası ve yasakları 21 Mart'ta başlatacak. Yerel seçim propagandası 30 Mart günü saat 18.00'te bitecek ve seçim yasakları 31 Mart günü saat 23.59'da sona erecektir.