David Seidler 86 yaşında yaşlılıktan hayatını kaybetti

19 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:14

Ünlü senarist David Seidler hayatını kaybetti. Yeni Zelanda'da çıktığı gezi sırasında hayatını kaybeden Oscar ödüllü senaristin neden hayatını kaybettiği insanlar tarafından merak ediliyor. Peki David Seidler neden öldü? David Seidler kimdir?

DAVİD SEİDLER NEDEN ÖLDÜ?

'Zoraki Kral (The King's Speech)' filminin senaryosu ile Oscar ödülü alan David Seidler 86 yaşında öldü. David Seidler'ın 16 Mart tarihinde Yeni Zelanda'da balık avlama gezisi sırasında yaşlılıktan dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.

DAVİD SEİDLER KİMDİR?

David Seidler 4 Ağustos 1937 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Cornell Üniversitesi'nde eğitim alan David Seidler sinema kariyerine ise 1959 yılında adım attı. David Seidler adını 'Tucker' ile Oscar ödülü aldığı 'Zoraki Kral' filmleri ile adını duyurdu. Kariyeri boyunca başarılarından dolayı Amerika Yazarlar Birliği Ödülü, Britanya Bağımsız Film Ödülü, Akademi Ödülü ve BAFTA Ödülü gibi prestijli ödüllerin sahibi oldu. David Seidler'ın iki çocuğu bulunuyor.

DAVİD SEİDLER'IN SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLMLER NELER?

David Seidler'ın senaryosunu yazdığı filmler şunlardır: