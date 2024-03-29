Kosova'nın Kuzey Mitroviça Belediyesi'nde Türkçe resmi dil oldu

29 Mart 2024 14:54 - Güncelleme : 29 Mart 2024 14:56

Kosova'nın Mitroviça bölgesinde bulunan Kuzey Mitroviça Belediyesi'nde resmi diller arasında Türkçe eklendi. Bu haber ile gündeme gelen Kuzey Mitroviça'nın nerede olduğu insanlar tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

KUZEY MİTROVİÇA BELEDİYESİ NEREDE?

Kosova Balkanlar'da yer alan bir Avrupa ülkesidir. Ülkenin kuzey doğusunda Sırbistan, güney kuzeyinde ise Makedonya ve Arnavutluk bulunuyor. Ülkenin batı sınırında ise Karadağ yer alıyor.

Kuzey Mitroviça, Kosova'nın Mitroviça bölgesinde yer alan genel olarak Sırpların yaşadığı bir belediyedir. Kuzey Kosova'nın bir parçası olan belediye 2013 yılında kurulmuştur.

KUZEY MİTROVİÇA'DA NASIL TÜRKÇE RESMİ DİL OLDU?

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Enis Kervan tarafından Kuzey Mitroviça'da Türkçe'nin resmi dil kabul edilmesi için başvuru yapıldı. Yapılan başvuru mecliste oy çoğunluğu ile kabul edilerek Kuzey Mitroviça'da Türkçe resmi dil oldu.