Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün olacak 2024?

19 Mart 2024 14:38 - Güncelleme : 19 Mart 2024 14:50

11 Mart günü Ramazan ayının ilk gününü yaşamıştık. Hayırlı aylardan biri olan Ramazan ayının ne zaman biteceği ve bayramın kaç gün süreceği de merak ediliyor. 9 Nisan Salı günü Ramazan ayı arefe günüdür. 12 Nisan günü ise Ramazan ayının 3. günü olacaktır. İşte 2024 Ramazan Bayramı'na dair bilgiler...

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN MÜ OLACAK?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 9 Nisan Salı günüdür. Bayram 10 Nisan günü başlayıp 12 Nisan günü sona ermektedir. 12 Nisan Cuma gününe denk geldiği için 13 ve 14 Nisan günleri hafta sonudur. Ramazan Bayramı 3 gün sürmektedir fakat Cuma günü son gün olduğu için hafta sonu ile birleşerek 5 gün olmaktadır. Ramazan Bayramı'nın 9 gün olacağına dair iddialar yer alsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ramazan Bayramı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasının ardından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı'nda arefe günü 9 Nisan'dır. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 10 Nisan 2024 Çarşamba olurken 2. günü 11 Nisan, 3. günü ise 12 Nisan'dır.