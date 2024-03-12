Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Turizmcilerden talep geldi

12 Mart 2024 16:37 - Güncelleme : 12 Mart 2024 16:50

Ramazan Bayramı tatili için planlar şimdiden yapılmaya başlandı. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ise merak konusu. Hükümet tarafından henüz bayram tatili süresi ile ilgili açıklama gelmedi. Ancak turizmciler şimdiden hazırlıklarına başlarken, çalışanlar da bayram tatilini, yıllık izinlerle uzatmak için bildirimlerini yapmaya başladı.

TURİZMCİLERDEN RAMAZAN BAYRAMI İÇİN 9 GÜN TATİL TALEBİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcılığını da yürüten Mehmet İşler, turizmcinin, seçim dönemine ve Ramazan Ay’ına rast gelmesi nedeniyle durgun geçen Şubat ve Mart aylarını değerlendirmek, vatandaşın da kış mevsiminin etkilerini, seçim dönemi gerginliklerini atmak Ramazan Ay’ını uzunca bir bayram tatiliyle taçlandırmak istediğini söyledi.

DÜŞÜK DOLULUK ORANI İÇİN TURİZMCİYE CAN SUYU OLACAK

Kış tatilinin düşük dolulukla geçirdiklerinin ifade eden Mehmet İşler, mart ayında da istenilen doluluk oranına ulaşamayacaklarını dile getirerek hükümete bayram tatili çağrısında bulundu. İşler şunları söyledi:

“Şubat ayı turizm sektörü açısından çok durgun geçti. Hem Ramazan hem de seçim dolayısıyla Mart ayını da oldukça düşük doluluklarla geçiriyoruz. Turizm sektörünün işletme zorunlu giderleri ve çalışan ücretleri dışında ödemek zorunda olduğu bir çok vergi var. Bunların sürdürülebilirliği ancak işletmelerin faal olmasıyla mümkün. Diğer taraftan; gerek mevsimsel koşullar, gerek seçim atmosferi dolayısıyla oluşan havayı dağıtmak, Ramazan ay’ını dolu dolu bir bayramla taçlandırmak isteyen vatandaşlarımız var. Uygun bir tatil süresi onların akrabalarına gitmesi, eşini dostunu görmesi ve dileyenlerin tatile çıkması için bir fırsat oluşturacaktır.

Turizm sektörü; altmış tane yan çarpana katkı sağlayan, kendisiyle beraber altmış yan sektörü besleyen bir sektör. Bayramın dokuz güne çıkması, piyasaları hareketlendirecek, devlete ek vergi , ekonomiye katma değer, turizm sektörüne de bir can suyu sağlayacaktır. Şubat ve Mart aylarında oluşan kayıplar telafi edilecektir. Sektörün beklentilerinin bir nebzede olsa karşılanması için bayramın dokuz güne çıkarılması yerinde olacaktır. Bu vatandaşlarımız kadar turizm sektörü açısından da önemlidir. Hem vatandaşın hem turizmcinin yüzü gülecektir. Piyasalardaki durağanlığı aşmak, 2024 turizm sezonuna moralle girmek için, turizmciler olarak Bayram Tatili’nin dokuz güne çıkarılmasını istiyoruz.”