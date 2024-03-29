Ahmet Özer kimdir, nereli? CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ahmet Özer hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 11:57 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:57

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. CHP tarafından İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Ahmet Özer aday olarak gösterildi. Peki, CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer kimdir? Ahmet Özer kaç yaşında, nereli?

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da doğdu. Muradiye Ortaokulu ve Van Atatürk Lisesi, Hakkâri Lisesi ve Diyarbakır Lisesinde okudu. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede (sosyoloji/felsefe, işletme, eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki ön lisans bitirdi.

Ahmet Özer, 1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık, bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerini yaptı.

Ahmet Özer, Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı ve Erciş Vakfı, Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesidir.

Ahmet Özer, evli ve iki çocuk babasıdır ve üç dil bilmektedir.

Ahmet Özer, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Esenyurt Belediye Başkanlığı için yarışacak.