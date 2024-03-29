Tonguç Çoban kimdir, nereli? CHP Kağıthane Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 11:49 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:49

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. CHP tarafından İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Tonguç Çoban aday olarak gösterildi. Peki, CHP Kağıthane Belediye Başkan Adayı Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli?

TONGUÇ ÇOBAN KİMDİR?

Tonguç Çoban, 1967 yılında Artvin'de dünyaya geldi. İlkokulu Giresun'da, ortaokul ve liseyi Samsun Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünü kazandı. 1990 yılında üniversiteden mezun oldu.

Tonguç Çoban, 1994-2006 yılları arasında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) başkan danışmanlığı, araştırma-eğitim dairesi müdürlüğü, uluslararası ilişkiler danışmanlığı yaptı.

2006-2014 yılları arasında araştırma sektöründe çeşitli firmalarda yönetici olarak çalıştı; global araştırma firması Ipsos'ta Sosyal Araştırmalar Enstitüsü kurucu genel müdürlüğünü yürürttü.

Tonguç Çoban, 2014 yerel seçimlerinde CHP Şişli ve İBB Meclis üyesi seçildi; İBB Meclisi'nde CHP Grup Sözcüsü ve Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2019'dan bu yana ise İBB'de Başkan Danışmanı ve İlçe Belediyeleri Koordinatörü olarak görev aldı. 2019 yılında, CHP İstanbul Yerel Yönetimler Danışmanı Tonguç Çoban, İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kuruluna yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Tonguç Çoban, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Kağıthane Belediye Başkanlığı için yarışacak.