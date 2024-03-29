Oktay Aksu kimdir, nereli? CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Oktay Aksu hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 11:43 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:43

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. CHP tarafından İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Oktay Aksu aday olarak gösterildi. Peki, CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli?

OKTAY AKSU KİMDİR?

Mustafa Oktay Aksu, 1966 yılında Ordu’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nda yönetim kurulu üyeliğini yürüttü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı.

Ordu Ulubeyliler Derneği’nde Başkanlık ve Ordu Dernekler Federasyonu’nda Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. İlçe Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliği gibi çeşitli görevlerde de bulunan Aksu, 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili adayı oldu.

Oktay Aksu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Sarıyer Belediye Başkanlığı için yarışacak.