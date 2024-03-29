Mesut Kösedağı kimdir, nereli? CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 11:34 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:34

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. CHP tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Mesut Kösedağı aday olarak gösterildi. Peki, CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli?

MESUT KÖSEDAĞI KİMDİR?

Mesut Kösedağı, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yaptı.

Reklam, satış ve organizasyon alanlarında uluslararası firmalarda çalıştı. 2013 yılında gıda sektörüne girdi ve bir şirketin ortağı oldu. 2003 yılında CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi olarak görev yaptı.2004 yılında Kadıköy Gençlik Kolları başkanlığı, 2005 yılında ise İstanbul il gençlik kolları yöneticiliği görevini üstlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde CHP Grup Sözcüsü ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi olan Mesut Kösedağ gıda alanında işletmecilik yapıyor.

Mesut Kösedağı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Kadıköy Belediye Başkanlığı için yarışacak.